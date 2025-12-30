Россия и Иран отменили по одному авиарейсу в Ереван

Две авиакомпании – российский авиаперевозчик "Азимут" и иранский Flysepehran –отметили авиарейсы в ереванский аэропорт "Звартноц" из Сочи и Тегерана, которые должны были состояться сегодня.

Информационное онлайн-табло ереванского международного аэропорта "Звартноц" сегодня разместило информацию об отмене двух авиарейсов из Сочи и Тегерана.

Авиарейс из столицы Ирана должна была выполнять иранская авиакомпания Flysepehran – ее пассажирский авиалайнер должен был приземлиться в столичном аэропорту в 13:35 по местному времени (12:35 мск), однако по неясным причинам он был отменен, передает Sputnik Армения.

То же произошло с авиарейсом из Сочи, которы должна была выполнить российская авиакомпания "Азимут": прибытие авиалайнера ожидалось в 14:45 по местному времени (13:45 мск).

В пресс-службе столичной воздушной гавани не смогли объяснить причины отмены авиарейсов.