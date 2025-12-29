Вестник Кавказа

Десятки рейсов отменила Turkish Airlines из-за ожидающегося снегопада

Метель в Москве
Турецкая флагманская авиакомпания Turkish Airlines приняла решение об отмене нескольких десятков рейсов. Причина – обещанный синоптиками мощный снегопад.

Turkish Airlines решила отменить более 60 рейсов, рассказал глава пресс-службы перевозчика Яхья Устюн.

"В связи с ожидающимися неблагоприятными погодными условиями в восточной и центральной частях нашей страны 61 рейс, запланированный на 31 декабря, был отменен"

– Яхья Устюн

Как следует из данных онлайн-табло ряда аэропортов, отменены внутренние рейсы, в том числе полеты в Анкару, Стамбул и Анталью и из них. Международные рейсы отмена не затронула. Не будут совершаться также запланированные рейсы дочерней компании "Турецких авиалиний" – лоукостера Ajet.

Напомним, что в ближайшие несколько дней в части провинций Турции ждут мощных снегопадов.

