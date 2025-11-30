Армения не будет затягивать принятие новой Конституции

Завершение работы над текстом новой Конституции является одним из приоритетных направлений деятельности министерства юстиции Армении, и ведомство планирует опубликовать его уже в марте текущего 2026 года.

Министерство юстиции Армении форсирует работу над текстом новой Конституции (Основного закона) страны, сообщила сегодня глава ведомства Србуи Галян.

"В марте будут подведены итоги нашей работы. Мы не будем отклоняться от ранее установленных сроков. К этому времени у нас будет готов текст, который мы опубликуем"

- Србуи Галян

Одна из приоритетных задач, стоящих сейчас перед Минюстом Армении - финализация текста новой Конституции, при этом вся работа по Основному закону страны будет проделана в установленные для этой процедуры сроки, добавила министр, передает Sputnik Армения.

Ранее Азербайджан неоднократно заявлял, что окончательное урегулирование конфликта между Ереваном и Баку возможно только после внесения изменений в Конституцию Армении, в статье 1 которой содержится ссылка на Декларацию о независимости Армении, аргументирующую начало процесса утверждения независимой государственности "совместным Постановлением Верховного Совета Армянской ССР и Национального Совета Нагорного Карабаха от 1 декабря 1989 года "О воссоединении Армянской ССР и Нагорного Карабаха".

Напомним, ранее мы писали: премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал, что внесение изменений в Конституцию Армении поможет стране решить ключевую проблему, от которой страдает сейчас армянская демократия: суды, а точнее судебная ветвь власти, оторвались от народа. У действующей системы правосудия в Армении потеряна "органическая связь" с армянским обществом – она существует и действует сама по себе, так что люди теряют доверие к ней, пояснил армянский премьер.