BP инвестировала в проекты в Азербайджане $87 млрд

В BP назвали совокупный объем инвестиций в азербайджанские проекты за все время. Компания постепенно модернизирует способы добычи в Азербайджане.

Компания BP инвестировала в проекты на территории Азербайджана порядка $87 млрд за все время, поведал вице-президент BP по бурению в Азербайджане, Грузии и Турции Рассел Моррис.

По словам Морриса, компания вкладывает в развитие современных технологий добычи по мере разработки месторождения. В частности, более сложные методы добычи требуются на "зрелом" месторождении "Азери–Чираг–Гюнешли", откуда уже выкачано около 4,5 млрд баррелей нефти.

Моррис отметил, что ВР пробурила скважину глубиной свыше 1 км на месторождении "Центральный Азери". Скважина ежесуточно дает 7,5 тыс баррелей нефти.