В переговорах Ирана и США будет участвовать Пакистан

Пакистан примет участие в переговорах Вашингтона и Тегерана, рассказал официальный представитель пакистанского МИД Тахир Андраби, передает телеканал PTV .
Он пояснил, что Исламабад был приглашен на консультации Вашингтона и Тегерана, направленные на снижение двусторонней напряженности. Позиция Пакистана будет "принята во внимание в ходе переговоров", отметил представитель внешнеполитического ведомства страны.
Газета Dawn по сведениям из дипломатических источников пишет, что Пакистан негласно содействует переговорам между США и ИРИ, участие пакистанской стороны "рассматривается как решающий фактор снижения напряженности". Источник допустил, что во встрече будет участвовать глава МИД Пакистана Исхак Дар.
В МИД Ирана ранее сообщили, что встреча с американской стороной состоится в ближайшие дни.
По данным портала Axios, переговоры могут пройти 6 февраля в столице Омана.