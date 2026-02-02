В переговорах Ирана и США будет участвовать Пакистан

Участие в предстоящей встрече США и Ирана примет Пакистан, республика негласно оказывает содействие в снижении напряженности между Вашингтоном и Тегераном.

Пакистан примет участие в переговорах Вашингтона и Тегерана, рассказал официальный представитель пакистанского МИД Тахир Андраби, передает телеканал PTV .

Он пояснил, что Исламабад был приглашен на консультации Вашингтона и Тегерана, направленные на снижение двусторонней напряженности. Позиция Пакистана будет "принята во внимание в ходе переговоров", отметил представитель внешнеполитического ведомства страны.

Газета Dawn по сведениям из дипломатических источников пишет, что Пакистан негласно содействует переговорам между США и ИРИ, участие пакистанской стороны "рассматривается как решающий фактор снижения напряженности". Источник допустил, что во встрече будет участвовать глава МИД Пакистана Исхак Дар.

В МИД Ирана ранее сообщили, что встреча с американской стороной состоится в ближайшие дни.

По данным портала Axios, переговоры могут пройти 6 февраля в столице Омана.