Азербайджан и Израиль подписали меморандум в сфере искусственного интеллекта

Совместные исследования в области ИИ будут проводить Азербайджан и Израиль: стороны подписали совместный меморандум.

Баку и Тель-Авив продолжают развивать технологическое сотрудничество: стороны подписали меморандум в сфере искусственного интеллекта (ИИ). 

Соглашение было подписано главой Национального управления по искусственному интеллекту Израиля Эрезом Аскалом и главой Минцифры АР Рашадом Набиевым. В подписании документа принял участие глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху. 

В рамках сотрудничества стороны планируют развивать сферу суперкомпьютеров, а также адаптировать ИИ к различным областям хозяйства.  Специалисты Азербайджана и Израиля также будут проводить совместные разработки.    

"Искусственный интеллект — это не просто инструмент будущего, а инструмент настоящего, устремляющийся в завтрашний день. Мы должны обеспечить себе лидирующие позиции в этой области, и я думаю, что вместе мы сможем добиться гораздо большего и лучших результатов"

– Биньямин Нетаньяху 

Как отметил израильский премьер, соглашение представляет собой важный этап в развитии тесных связей Азербайджана и Израиля.

