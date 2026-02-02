США сбили иранский дрон

Американский истребитель F-35C сбил иранский беспилотник "Шахед-139" у авианосца "Авраам Линкольн" в Аравийском море.

Центральное командование ВС США (CENTCOM) заявило, что во вторник иранский беспилотник "Шахед-139" был уничтожен палубным истребителем F-35C при сближении с авианосцем "Авраам Линкольн" в Аравийском море. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Как заявили в командовании, дрон вел себя агрессивно, а его цели оставались неопределёнными. Этот эпизод случился вслед за другим инцидентом с участием Ирана: ранее в тот же день его силы преследовали в Ормузском проливе американское торговое судно с экипажем из граждан США.

Это предупреждение стало частью более жёсткой риторики: в конце прошлой недели ВС США прямо заявили, что будут пресекать любые опасные маневры иранских сил вблизи своих кораблей, будь то действия авиации или скоростных катеров.

"Любое небезопасное и непрофессиональное поведение вблизи американских войск (...) увеличивает риск столкновения, эскалации и дестабилизации"

— Центральное командование ВС США на Ближнем востоке

