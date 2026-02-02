Вестник Кавказа

В Армению транзитом через Азербайджан прибыли вагоны с российским зерном

В Армению транзитом через Азербайджан прибыли вагоны с российским зерном
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
25 вагонов с российским зерном прибыли на территорию Армении. Грузовой состав прошел через территорию Азербайджана.

В Армению прибыли вагоны с российским зерном, которые прошли через территорию Азербайджана.

Отметим, что 25 вагонов с зерном из России были отправлены в воскресенье. Общий объем груза составил около 1,7 тыс т. 

Напомним, что Баку и Ереван договорились о транзите грузов через территорию Азербайджана осенью. В рамках соглашений Армения получила почти 20 тыс т зерна. Также в РА начались поставки бензина и дизеля из Азербайджана. Стороны также обсуждают транзит в обратном направлении – из Армении в РФ через территорию Азербайджана.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
1040 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.