В Армению транзитом через Азербайджан прибыли вагоны с российским зерном

25 вагонов с российским зерном прибыли на территорию Армении. Грузовой состав прошел через территорию Азербайджана.

В Армению прибыли вагоны с российским зерном, которые прошли через территорию Азербайджана.

Отметим, что 25 вагонов с зерном из России были отправлены в воскресенье. Общий объем груза составил около 1,7 тыс т.

Напомним, что Баку и Ереван договорились о транзите грузов через территорию Азербайджана осенью. В рамках соглашений Армения получила почти 20 тыс т зерна. Также в РА начались поставки бензина и дизеля из Азербайджана. Стороны также обсуждают транзит в обратном направлении – из Армении в РФ через территорию Азербайджана.