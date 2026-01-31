Вестник Кавказа

Ильхам Алиев прилетел в ОАЭ

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Лидер Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в ОАЭ. В аэропорту Абу-Даби главу АР встретил президент ОАЭ Мохаммед бин Заид Аль Нахайян.

Сегодня днем лидер Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Объединенные Арабские Эмираты. 

Президент ОАЭ шейх Мохаммед бин Заид Аль Нахайян встретил у трапа главу АР, самолет которого совершил посадку в аэрогавани Абу-Даби. В честь прибытия высокого гостя была организована церемония с почетным караулом. 

Отметим, что 4 февраля в Абу-Даби состоится церемония вручения премии Шейха Зайеда "За человеческое братство", лауреатами которой стали президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян. Глава правительства Армении также отправится в ОАЭ. 

Также в ОАЭ завтра стартует Всемирный правительственный саммит, который посетит грузинская делегация в составе Ираклия Кобахидзе и министров страны.

