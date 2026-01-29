Вестник Кавказа

Взрыв бытового газа произошел в жилом доме в Ахвазе

Взрыв бытового газа произошел в жилом доме в Ахвазе
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Бытовой газ взорвался в жилом доме в городе Ахваз в иранской провинции Хузестан – погибли пять человек, есть раненые.

Трагедия случилась сегодня в иранском городе Ахваз, подробности рассказал заместитель губернатора по вопросам безопасности и правопорядка провинции Хузестан, где находится Ахваз, Валиулла Хаяти.

По его словам, в жилом доме произошел взрыв бытового газа. Согласно уточненным данным, в результате погибли пять человек. Еще двое получили ранения.

"Причиной инцидента стало несоблюдение требований безопасности"

– Валиулла Хаяти

Чиновник обратил внимание на отсутствие признаков диверсии в случившемся.

Как ранее сообщило Reuters, что официальные лица Израиля сообщили, что Тель-Авив непричастен к взрывам, которые прогремели в Иране сегодня. Помимо Ахваза, ЧП случилось в жилом доме в городе Бендер-Аббас. Там погиб один человек, ранены были 14.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
530 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.