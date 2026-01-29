Взрыв бытового газа произошел в жилом доме в Ахвазе

Бытовой газ взорвался в жилом доме в городе Ахваз в иранской провинции Хузестан – погибли пять человек, есть раненые.

Трагедия случилась сегодня в иранском городе Ахваз, подробности рассказал заместитель губернатора по вопросам безопасности и правопорядка провинции Хузестан, где находится Ахваз, Валиулла Хаяти.

По его словам, в жилом доме произошел взрыв бытового газа. Согласно уточненным данным, в результате погибли пять человек. Еще двое получили ранения.

"Причиной инцидента стало несоблюдение требований безопасности"

– Валиулла Хаяти

Чиновник обратил внимание на отсутствие признаков диверсии в случившемся.

Как ранее сообщило Reuters, что официальные лица Израиля сообщили, что Тель-Авив непричастен к взрывам, которые прогремели в Иране сегодня. Помимо Ахваза, ЧП случилось в жилом доме в городе Бендер-Аббас. Там погиб один человек, ранены были 14.