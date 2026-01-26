Грузия скорбит по Илии II

Минувшей ночью на 94-м году ушел из жизни Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II, духовный лидер страны, человек, который почти полвека возглавлял Грузинскую православную церковь и стал символом веры, единства и надежды для миллионов.

Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II ушел из жизни после десятилетий служения, оставив глубокий след в истории страны и церкви. Он возглавил Грузинскую православную церковь в непростое время - в 1977 году, и на протяжении более 45 лет оставался ее духовным оплотом, сейчас о его уходе из жизни скорбит весь грузинский народ.

Служение патриарха выпало на эпоху перемен – от позднего советского периода до независимости Грузии. При нем церковь укрепила свои позиции в обществе, были восстановлены и открыты сотни храмов и монастырей, и с его уходом Грузия потеряла не только религиозного деятеля, но и фигуру, объединявшую общество в самые трудные периоды.

Илия II был эпохальной личностью, и его смерть – огромная потеря для Православной Церкви во всем мире, заявил местоблюститель Патриарха владыка Шио.

"Он был эпохальной личностью. Это огромная потеря для всей Православной Церкви во всем мире. Я хотел бы выразить свои соболезнования каждому грузину, всей Грузии, нашей Церкви и всему христианству. Он создал целую эпоху"

–владыка Шио

Грузия и грузинский народ потеряли прочную опору спокойствия, мудрости и веры, говорится в письме почетного председателя правящей партии страны "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили и его супруги Екатерины Иванишвили.

"Его Святейшество даже в самые трудные времена вселял надежду и объединял наш народ. Грузия потеряла особую личность, отличавшуюся отеческой заботой, которая своим словом и делом побуждала каждого человека к лучшему"

–письмо

Письмо со словами соболезнования премьер-министру Грузии Ираклию Кобахидзе в связи с кончиной Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II отправил сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Его святейшество Илия II посвятил всю свою жизнь и деятельность благородным идеалам во имя своего народа и человечества. Своей деятельностью, направленной на установление мира, спокойствия на Кавказе, солидарности между людьми, межрелигиозного взаимопонимания и диалога, он завоевал сердца миллионов людей, независимо от их национальной и религиозной принадлежности, снискал глубокое уважение и симпатию"

- Ильхам Алиев

Также глава государства отметил большие заслуги Илии II в развитии и укреплении традиционных отношений дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Грузией.

Разделяя скорбь в связи с этой тяжелой утратой, от себя лично и от имени народа Азербайджана азербайджанский лидер выразил глубокие соболезнования премьер-министру страны, всему народу Грузии и Грузинской православной церкви

Лидеры Объединенных Арабских Эмиратов направили соболезнования грузинским властям в связи с кончиной Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II.

Президент Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мохаммед бен Заид Аль Нахайян направил письмо с соболезнованиями президенту Грузии Михаилу Кавелашвили. Также свои соболезнования премьер-министру Грузии Ираклию Кобахидзе направили правитель Дубая, премьер-министр ОАЭ шейх Мохаммед бен Рашид Аль Мактум, а также вице-президент, заместитель премьер-министра и председатель президентского суда шейх Мансур бен Заид Аль Нахайян.

Жизнь и великий вклад Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II никогда не будут забыты, говорится в заявлении посольства США в Грузии.

"Мы глубоко скорбим в связи с кончиной Его Святейшества Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II. Его жизнь и великий вклад никогда не будут забыты. Пусть его душа покоится с миром"

- посольство США

Представительство Евросоюза в Грузии также выразило соболезнования Грузинской православной церкви, духовенству и народу Грузии в связи с кончиной Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II.

"Его Святейшество сыграл особую роль в сохранении национальной идентичности и веры и остался символом единства для верующих"

- заявление представительства

Патриарх Румынской православной церкви Даниил направил письмо с соболезнованиями в связи с кончиной Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II.

"С глубокой скорбью мы узнали о кончине нашего любимого брата, Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II, выдающегося деятеля современного православия и непоколебимого исповедника веры, который с мудростью окормлял Грузинскую православную церковь как в периоды испытаний, так и в периоды обновления"

- глава Румынской православной церкви

Соболезнования в связи с кончиной Илии II также направил митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.

"Илия II на протяжении многих десятилетий служения был духовным наставником для многих верующих и стремился к укреплению веры, сохранению христианских традиций и духовному обновлению общества после лет государственного атеизма"

- Епифаний

Правительство Грузии сегодня объявило в стране траур в связи с кончиной Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II, сообщили в его администрации. По всей стране приспущены государственные флаги на зданиях административных учреждений, тело Патриарха Грузии сегодня доставят для прощания в Кафедральный собор Самеба в Тбилиси.

После вскрытия завещания Илии II, если в нем не будет назван новый местоблюститель и если завещание не будет канонически оспорено на заседании Священного синода, официально исполнять обязанности временного главы Грузинской православной церкви будет владыка Шио, назначенный местоблюстителем Католикоса-Патриарха всея Грузии: такой порядок предусмотрен каноническими нормами Грузинской православной церкви.