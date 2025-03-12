Миронов назвал выгодную альтернативу ипотеке

Более выгодный способ покупки жилья, чем ипотечный кредит, назвал Миронов. По его словам, стройсберкассы сделают жилье доступнее в 2,5 раза.

Россияне могли бы приобретать жилье в 2,5 дешевле, пользуясь услугами строительных сберегательных касс вместо оформления ипотеки, такое мнение выразил председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов.

"Я напомню, что ипотека - это американская модель приобретения недвижимости через ее залог. Есть европейская модель стройсберкасс, и мы давным-давно настаиваем их сделать. (Покупка жилья через) стройсберкассы обойдется нашим гражданам примерно в 2,5 раза дешевле, чем ипотека"

– Сергей Миронов

Еще один вариант, который мог бы решить жилищный вопрос в России – развитие системы наемных домов, добавил он.

По словам Миронова, сейчас ипотека недоступна большинству россиян, а те, кто оформил ипотечный кредит, оказался в "долговой кабале", пишет ТАСС.