Интерес россиян к ипотеке упадет на 30% в этом году

В 2025 году россияне на треть снизят спрос на ипотечные кредиты. Причина тому - закрытие ряда льготных программ и высокий уровень ставки.

В этом году в России на 30% снизится объем выдач ипотеки по сравнению с прошлым годом, следует из обзора "Прогноз банковского кредитования на 2025 год: под куполом ограничений", подготовленного рейтинговым агентством "Эксперт РА".

"Мы ожидаем, что в текущем году объем выдач окажется на 30% ниже итогов 2024-го, при этом основная доля по-прежнему будет приходиться на сохранившиеся льготные программы"

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В обзоре отмечается, что при снижении ключевой ставки до 13-15% могут активизироваться рыночные сделки, однако в этом году такой уровень маловероятен.

Отметим, что в прошлом году выдача ипотеки в РФ упала почти на 40% относительно данных 2023 года, передает РИА Новости.