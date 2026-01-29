Турция предложила Италии своп азербайджанского и ливийского газа

Осложненные из-за логистики поставки газа из Ливии в Турцию могут быть реализованы путем свопа на азербайджанский газ.

Власти Турции хотят предложить реализовать механизм свопа ливийского и азербайджанского газа при поставках в Италию, о возможной реализации такой схемы рассказал турецкий министр энергетики и природных ресурсов Альпарслан Байрактар.

По его словам, природный газ из Ливии очень сложно доставить в Турцию, так как газопровода в этом направлении нет, отсутствует и инфраструктура для сжижения газа и танкеров для СПГ. В то же время, с севера Ливии можно поставлять газ по трубопроводу в Италию.

"При этом газ, который Италия закупает у Азербайджана, может быть зачислен на наш баланс по механизму свопа. С помощью таких различных бизнес-моделей мы сформируем цепочку создания стоимости"

– Альпарслан Байрактар

Глава Минэнерго Турции добавил, что текущий год будет годом энергетического сотрудничества с Ливией. Байрактар пояснил, что в данный момент в Турции идет активная подготовка к новому ливийскому тендеру, который состоится в следующем месяце, добавив, что Анкара стремится играть важную роль и на шельфе, и на суше.

"В основе нашей стратегии роста в 2026 году лежат не только внутреннее производство, но и прочные партнерские отношения с такими странами, как Ирак, Ливия, Казахстан и Азербайджан"

– Альпарслан Байрактар

Напомним, что азербайджанский газ идет в Италию по Трансанатолийскому и Трансадриатическому трубопроводу (TANAP и TAP), первый проходит по территории Турции.