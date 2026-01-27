Мы должны избежать запрета на российские нефть и газ – Орбан

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан сделал заявление о том, что отказываться от российских энергоносителей нельзя, без них невозможно выполнить программу по снижению коммунальных платежей.

Будапешт будет пытаться избежать запрета ЕС на нефть и газ из России, такое заявление сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.

Он призвал представителей Брюсселя реально смотреть на вещи, поскольку без российских газа и нефти невозможна реализация европейской программы снижения коммунальных платежей.

"Те, кто утверждает, что нынешнюю систему снижения коммунальных платежей можно сохранить без российского газа, говорит неправду. Мы не хотим выполнять указ (…) мы должны обойти, должны избежать его"

– Виктор Орбан

Напомним, ранее Совет ЕС опубликовал заявление о том, что с 2027 года вводит полный запрет на импорт российского трубопроводного газа и СПГ. Впоследствии Венгрия и Словакия заявили о намерении подать в суд ЕС иск для отмены данного решения, а венгерский глава МИД Петер Сийярто назвал данное действие мошенничеством.