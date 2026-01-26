Венгрия и Словакия поборются с Брюсселем за импорт российского газа в ЕС

Будапешт и Братислава намерены бороться – правда, по отдельности – за право покупать газ у России. Государства подадут иски в суд ЕС.

Меры по борьбе с запретом на закупки российского газа анонсировал премьер-министр Словакии Роберт Фицо, пояснив, что к ним прибегнет и Венгрия.

По его словам, Братислава и Будапешт подадут отдельные иски в суд ЕС. Однако при этом, отметил Фицо, стороны будут координировать свои шаги.

Глава правительства Словакии также выразил мнение, что украинский конфликт завершится к тому моменту, когда запрет на импорт газа из России начнет действовать, то есть к 2027 году.

Кроме того, он предположил, что, когда конфликт будет окончен, "все сломают себе ноги", чтобы побыстрее добраться до России и провести там деловые переговоры.

Напомним, что накануне Совет ЕС утвердил полный запрет на поставки газа из России в Евросоюз с 2027 года.

Каковы шансы Венгрии и Словакии?

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" проанализировал шансы Венгрии и Словакии остановить прекращение импорта российского газа в ЕС.

"Словакия и Венгрия подадут иски о полной отмене решения по прекращению импорта российского газа на уровне Евросоюза. Иски будут основаны на доказательствах нарушения европейских процедур – то есть будет оспорено не содержание документа, а процесс его принятия. Дело в том, что внешнеполитические решения в Евросоюзе принимаются только при согласии всех стран-членов. Брюссель, понимая, что Венгрия и Словакия проголосуют против эмбарго, заявил, что эмбарго относится не к внешней политике, а к изменению внутренних правил Евросоюза, где достаточно простого большинства голосов. Из-за этого Венгрия и Словакия лишились права вето и документ был принят", - прежде всего сказал он.

"У Венгрии и Словакии хорошие шансы на успех в суде. На окончательное голосование выставлялся план REPowerEU, разработанный в 2022 году и состоящий из запретов на импорт российского СПГ, трубопроводного газа, трубопроводной нефти и ядерного топлива – что означает полный разрыв любых отношений с Россией в области энергетики. Но содержание этого плана утверждалось в разных санкционных пакетах именно по процедуре внешнеполитических решений. К примеру, осенью 2025 года единогласно голосовали за девятнадцатый пакет антироссийских санкций, где содержится запрет на импорт СПГ из РФ. Поэтому нет оснований для перевода общего решения из сферы внешней политики в сферу внутренних правил торговли", - пояснил Игорь Юшков.

"Мотивации Венгрии и Словакии добавляет то, как сильно план REPowerEU бьет по их экономикам. План запрещает обоим государствам не только трубопроводный газ из России, но и российскую трубопроводную нефть, которую они по-прежнему покупают, и всякое взаимодействие с РФ в области атома, а ведь Венгрия строит АЭС "Пакш-2". Естественно, они будут оспаривать решение ЕС и добиваться его полной отмены", - добавил экономист.

Что изменит мир на Украине?

Ведущий аналитик Фонда национальной безопасности обратил внимание, что завершение украинского конфликта не обязательно приведет к отмене антироссийской политики ЕС в энергетике, как на то рассчитывает Роберт Фицо. "Брюссель настаивает, что Европе больше ничего не нужно от России. Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен в прошлом году говорил, что, даже по завершении украинского конфликта эмбарго на российские энергоносители останется в силе. То есть как минимум при нынешнем руководстве Евросоюз будет всячески сокращать энергетическое сотрудничество с Россией", - отметил Игорь Юшков.

"Поскольку в Братиславе и Будапеште это понимают, они стремятся отменить все решение по эмбарго целиком, а не получить только исключение для себя. Словакия и Венгрия получают газ по "Турецкому потоку", а тот из Турции идет сначала в Болгарию. Если даже ЕС даст Венгрии и Словакии исключения из эмбарго, то Болгария все равно будет воспринимать решение как запрет на любую прокачку российского газа по своей территории и закроет "Турецкий поток" уже на границе с Турцией, так что газ не попадет ни в Сербию, ни в Венгрию, ни в Словакию. Поэтому половинчатого выхода из ситуации для них быть не может", - подчеркнул экономист.

"Глобально на позицию Евросоюза могут повлиять, пожалуй, только значительные изменения в кадровом составе еврочиновников. Должно смениться руководство Еврокомиссии. Но по завершении украинского конфликта таким странам, как Венгрия и Словакия (возможно, к ним присоединится кто-то еще), явно станет проще отстаивать свои права на импорт российских энергоносителей – у них появится четкое обоснование, почему они против эмбарго. Изначально это затевалось как давление на Россию, чтобы изменить ее внешнюю политику – но если причина давления устранена, зачем давить дальше?" - заключил Игорь Юшков.