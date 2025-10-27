Вестник Кавказа

ЕС установил полный запрет на поставки российского газа из РФ с 2027 года

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Совете ЕС утвердили полный запрет на поставки российского газа до 2027 года: СПГ – с 1 января, трубопроводного – с 30 сентября.

Совет Евросоюза полностью запретит импортировать российский газ с 2027 года, соответствующее решение было изложено в заявлении, опубликованном на официальном сайте ЕС.

Уточняется, что полный запрет на поставки сжиженного природного газа (СПГ) начнет действовать с 1 января 2027 года, а трубопроводного газа — с 30 сентября 2027 года.

Напомним, осенью 2025 года ЕС обновил рекорд по закупкам российского СПГ, несмотря на неоднократные заявления о стремлении отказаться от него. Общая сумма закупки российского газа выросла на 9% по сравнению с 2024 годом.

