ЕС остается главным покупателем российского СПГ

Европа остается основным приобретателем российского СПГ, несмотря на планы по отказу от экспорта сжиженного газа из РФ – соответствующий пункт вошел в 19-й пакет санкций.

Страны Евросоюза, по данным за три года, стали основным покупателем российского СПГ, пишет The Guardian со ссылкой на сведения Центра исследований в области энергетики и чистого воздуха.

Отметим, что согласно 19-му пакету антироссийских санкций, ЕС намерен поэтапно отказываться от сжиженного природного газа из России.

За период с февраля 2022 года по сентябрь 2025 года ЕС приобрел около половины всего экспортируемого Россией СПГ. Следующими крупнейшими импортерами стали КНР – 22% и Япония – 18%.

В прошлом году поставки СПГ из РФ в ЕС увеличились до рекорда, они выросли на 21%, до 21,5 млрд куб м. В этом году за девять месяцев поставки стали ниже не 7%, по данным Центра. При этом по данным суммарные закупки российского сжиженного и трубопроводного газа выросли на 8%, следует из информации Евростата.

В основном в ЕС российский газ, как СПГ, так и трубопроводный, приобретают Венгрия, Словакия и Франция.