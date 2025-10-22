ЕС вводит поэтапный отказ от закупки СПГ в России

С 25 апреля 2026 года Евросоюз вводит запрет на закупку российского СПГ по краткосрочным контрактам. Долгосрочные договоренности перестанут действовать с 1 января 2027 года, уточнили в документе.

В официальном журнале Евросоюза опубликован документ с указанием дат введения запрета на закупку российского СПГ по краткосрочным и долгосрочным контрактам. 25 апреля 2026 года вступит в силу первый этап ограничений.

"С 25 апреля 2026 года запрещается покупка, импорт или передача, прямо или косвенно, сжиженного природного газа (по краткосрочным контрактам), если он происходит из России или экспортируется из России"

- журнал ЕС

Также на страницах издания сообщается о введении запрета на покупку СПГ в РФ по долгосрочным договорам. Санкции касаются контрактов, заключенных до 17 июня 2025 года.

"С 1 января 2027 года - в случае, если покупка, импорт или передача осуществляются в соответствии с договором поставки сжиженного природного газа, срок действия которого превышает один год и который был заключен до 17 июня 2025 года"

- журнал ЕС