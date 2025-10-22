Вестник Кавказа

Новый пакет антироссийских санкций Евросоюза вступил в силу

Новый пакет антироссийских санкций Евросоюза вступил в силу
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Европейский союз официально завершил процедуру принятия нового девятнадцатого пакета антироссийских санкций.

Стало известно об официальном введении ЕС нового 19-го пакета антироссийских санкций. Об этом сообщила глава внешнеполитической службы Евросоюза Кая Каллас.

По словам дипломата, новые рестрикции будут распространяться на российские криптобиржи и банки. Также в санкционный список попали российские компании в Индии и Китае.

Другие подробности сообщило датское председательство в Совете ЕС. Согласно его заявлению, в черный список попали более сотни танкеров "теневого флота". 

"Введен запрет на экспорт российского сжиженного природного газа. Перемещения российских дипломатов (внутри ЕС - ред.) будут ограничены территорией страны аккредитации"

– датское председательство в Совете ЕС

Напомним, что накануне министерство финансов США сообщили о введении санкций против российских нефтяных компаний "Лукойл" и "Роснефть".

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
1010 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.