Новый пакет антироссийских санкций Евросоюза вступил в силу

Европейский союз официально завершил процедуру принятия нового девятнадцатого пакета антироссийских санкций.

Стало известно об официальном введении ЕС нового 19-го пакета антироссийских санкций. Об этом сообщила глава внешнеполитической службы Евросоюза Кая Каллас.

По словам дипломата, новые рестрикции будут распространяться на российские криптобиржи и банки. Также в санкционный список попали российские компании в Индии и Китае.

Другие подробности сообщило датское председательство в Совете ЕС. Согласно его заявлению, в черный список попали более сотни танкеров "теневого флота".

"Введен запрет на экспорт российского сжиженного природного газа. Перемещения российских дипломатов (внутри ЕС - ред.) будут ограничены территорией страны аккредитации"

– датское председательство в Совете ЕС

Напомним, что накануне министерство финансов США сообщили о введении санкций против российских нефтяных компаний "Лукойл" и "Роснефть".