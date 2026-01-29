Израиль готовится к открытию КПП Рафах на границе Газы и Египта

В Израиле анонсировали открытие КПП Рафах на границе Газы и Египта. Он возобновит свою работу в ближайшие дни.

Открытие КПП "Рафах" на границе сектора Газа и Египта для ограниченного перемещения людей в обоих направлениях состоится в конце текущей недели. Об этом рассказали в офисе координатора правительства Израиля на палестинских территориях (COGAT), действующего при Минобороны.

"В соответствии с соглашением о прекращении огня и директивой политического руководства, КПП "Рафах" откроется в это воскресенье (1 февраля – прим. ред.) в обоих направлениях, но только для ограниченного передвижения людей"

– COGAT

Уточняется, что выезд и въезд в сектор Газа через этот КПП будут возможны лишь в координации с Египтом после предварительной проверки безопасности со стороны Израиля и под наблюдением миссии ЕС, аналогично механизму, который был введен в начале 2025 года.