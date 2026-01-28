Казахстан построит железную дорогу к Индийскому океану

У Казахстана будет прямой выход к портам Индийского океана – это станет возможным после завершения строительства железной дороги через Афганистан через Герат и Кандагар, которая обойдется стране в 500 миллионов долларов.

Казахстан вскоре может получить прямой удобный выход к портам Индийского океана, который появится у страны после завершения строительства железной дороги по территории Афганистана, сообщила пресс-служба казахстанской компании Qazaq Logistics.

Ее маршрут будет проложен от Торгунди, пограничного города на севере афганской провинции Герат на границе в Туркменистаном, через Герат и Кандагар до города Спин-Болдак в афганской провинции Кандагар на границе с афгано-пакистанской границей, чтобы выйти к океану, передает Sputnik Казахстан.

"Казахстан получит кратчайший маршрут в южном направлении, доступ к портам Пакистана, альтернативу северным и каспийским коридорам и снижение зависимости от традиционных транзитных маршрутов"

- компания Qazaq Logistics

Инвестиции в проект составят до $500 млн, - сообщили в компании.

У проекта есть все перспективы стать ключевым звеном будущего транснационального коридора Центральная Азия - Южная Азия, он будет реализован в намеченные сроки, для чего в феврале будет подписан трехсторонний меморандум между Казахстаном, Афганистаном и ОАЭ, а также отдельный документ с Пакистаном, который уже поддержал этот маршрут, сообщил вице-министр транспорта Казахстана Жанибек Тайжанов.