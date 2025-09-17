Путин рассказал, что лежит в основе мира между конфессиями в России

Добрых отношений между конфессиями в России, по словам Владимира Путина, удалось достичь за счет общей культуры, в которую делает свой вклад каждый народ.

Мир и согласие, существующие между разными российскими конфессиями, стали возможны благодаря общей культуре, в составе которой есть частица каждого народа, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями еврейской общины.

"Вы упомянули о мире и согласии между представителями разных конфессий в России, и должен сказать, что это прежде всего благодаря общей и религиозной культуре народов России. Вот это лежит в основе того взаимоотношения, которое сложилось между представителями разных конфессий"

– Владимир Путин

По словам российского лидера, каждый народ и каждая религия делают свой вклад, так как осознают, что стабильность России, то, насколько она устойчива, напрямую зависит от взаимодействия между представителями разных этносов, народов и конфессий.

"И это вклад каждого народа России в эту стабильность и в создание условий для будущего развития и наших побед по всем направлениям"

– Владимир Путин

Глава государства обратил внимание на особую важность озвученных им сфер и заверил, что они получат поддержку от государства.