Истребитель США аварийно сел на Ближнем Востоке

США подтвердили экстренную посадку своего истребителя на Ближнем Востоке. Он участвовал в боевом задании в Иране.
На базе Соединенных Штатов на Ближнем Востоке совершил аварийную посадку американский истребитель F-35, принимающий участие в операции против Ирана. Соответствующую информацию подтвердили 19 марта в центральном командовании ВС США.
Согласно информации, перед посадкой самолет участвовал в боевой миссии над Ираном. После получения удара он был вынужден приземлиться на американской базе.
"Самолет безопасно приземлился, и пилот в стабильном состоянии. Инцидент расследуется"
– представитель командования Тим Хокинс