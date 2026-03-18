Истребитель США аварийно сел на Ближнем Востоке

США подтвердили экстренную посадку своего истребителя на Ближнем Востоке. Он участвовал в боевом задании в Иране.

На базе Соединенных Штатов на Ближнем Востоке совершил аварийную посадку американский истребитель F-35, принимающий участие в операции против Ирана. Соответствующую информацию подтвердили 19 марта в центральном командовании ВС США.

Согласно информации, перед посадкой самолет участвовал в боевой миссии над Ираном. После получения удара он был вынужден приземлиться на американской базе.

"Самолет безопасно приземлился, и пилот в стабильном состоянии. Инцидент расследуется"

– представитель командования Тим Хокинс

