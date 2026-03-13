Туротрасль РФ рассчитывает на открытие песчаных пляжей Анапы

Российские туроператоры рассчитывают на скорое открытие песчаных пляжей Анапы наряду с галечными, поскольку именно они важны для развития семейных и детских курортов.

Представители российской туристической отрасли ожидают скорого открытие песчаных пляжей Анапы, сообщил член правления Российского союза туриндустрии (РСТ), Сергей Ромашкин.

Он подчеркнул, что это необходимо, поскольку именно такие пляжи очень важны для Анапы как для семейного и детского курорта.

"Это отличная и давно ожидаемая новость. Фактически можно говорить о том, что процесс открытия пляжей начался - пусть пока с галечных Мы рассчитываем, что в ближайшее время будут открыты и песчаные пляжи"

– Сергей Ромашкин

Он отметил, что галечные пляжи, которые уже открывают в настоящее время, обычно пользовались меньшим спросом, чем песчаные. Большинство туристической инфраструктуры Анапы сосредоточены именно в зоне песчаных пляжей.

Однако, это в любом случае очень позитивный сигнал для рынка, подчеркнул Ромашкин.

"Уже ведутся работы по замене вывезенного песка на новый, что позволяет рассчитывать на их готовность к сезону"

— Сергей Ромашкин

Напомним, ранее стало известно о том, что 8 галечных пляжей Анапы исключили из опасной зоны" после ЧС с танкерами у Керченского пролива. Их могут открыть уже в предстоящем курортном сезоне, отметил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.