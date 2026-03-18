США задумались об исключении иранской нефти из санкционных списков

Администрация Соединенных Штатов готова отменить санкции в отношении иранской нефти в море. Это может произойти уже в этом месяце.

Соединенные Штаты рассматривает возможность вывода из-под санкций иранской нефти. Об этом сообщил 19 марта глава американского Минфина Скотт Бессент.

По его словам, администрация США полагает, что данный шаг будет направлен "против самих иранцев", передает Fox Business.

"В ближайшие дни мы можем вывести из-под санкций иранскую нефть, которая уже погружена (в танкеры). Это около 140 млн баррелей"

– Скотт Бессент

Глава ведомства добавил, что это запас на 10-14 дней, который Иран собирался отправить в Китай".

Он также подчеркнул, что США в целях снижения цен могут выпустить на рынок дополнительный объем нефти из стратегического резерва.