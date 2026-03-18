Ван И: конфликт на Ближнем Востоке наносит удар по международной энергетике

Интересы всех стран оказались затронуты в связи с конфликтом на Ближнем Востоке, ситуация негативно влияет на энергетику, торговлю и другие отрасли, заявил Ван И.

Военная операция США и Израиля против Ирана ущемляет интересы Китая и других стран мира, с таким заявлением выступил министр иностранных дел КНР Ван И.

Министр провел телефонный разговор с главой МИД Великобритании Иветт Купер, они обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, передает МИД КНР.

"Конфликт на Ближнем Востоке продолжает обостряться, военные действия расширяются. Это не только наносит удар по миру и стабильности в регионе, но и оказывает прямое влияние на международную энергетику, финансы, торговлю и судоходство, причиняет ущерб общим интересам всех стран"

– Ван И

Он отметил, что затягивание конфликта не принесет никому победы и призвал стороны остановить военные действия и урегулировать ситуацию дипломатическим путем.

Глава китайского МИД подчеркнул, что КНР и Великобритания, как постоянные члены Совбеза ООН, "должны укреплять взаимодействие, придерживаться действий, способствующих миру, совместно стремиться к соблюдению целей и принципов Устава ООН".