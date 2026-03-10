Израиль пообещал больше не атаковать нефтегазовые объекты в Иране

Израильский премьер сообщил, что еврейское государство больше не будет наносить удары по нефтегазовым объектам в Иране. Об этом он заявил в ходе разговора с президентом США.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп предупредил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о недопустимости атак на нефтегазовые объекты в Иране. Об этом сообщил 19 марта сам американский лидер.

В ходе встречи с премьер-министром Японии Санаэ Такаити, прошедшей в Вашингтоне, глава Белого дома отметил, что Нетаньяху пообещал прекратить такого рода удары.

"Я сказал ему больше этого не делать, и он не будет этого делать"

– Дональд Трамп

Он также обратил внимание на то, что США и Израиль действуют независимо, координируя при этом свои усилия.

"Периодически он (Нетаньяху – прим. ред.) что-то предпринимает, и если мне это не нравится, то мы этого не делаем"

– американский лидер

Напомним, с конца февраля США и Израиля наносят удары по объектам, расположенные на территории Ирана. В ответ Исламская Республика атакует израильскую территорию и объекты США в странах Ближнего Востока.