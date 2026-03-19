Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ с праздником Рамазан

Джума мечеть
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ с праздником Рамазан, направив всем самые лучшие пожелания.

"Уважаемые соотечественники! Сердечно поздравляю вас с благословенным праздником Рамазан, передаю всем вам свои наилучшие пожелания"

– Ильхам Алиев

Глава государства напомнил, что подходит к концу самый священный месяц – Рамазан, представляющий собой духовно-нравственное совершенство, вмещающий благородные намерения, очищающий душу и помыслы.

"В этот благословенный месяц, когда была ниспослана наша священная книга Коран, мусульмане получают возможность достойно выполнить свой долг совести и обязанности перед Аллахом, разделяют радость таких добрых деяний, как взаимопомощь, сострадание и милосердие"

– Ильхам Алиев

Президент подчеркнул, что Азербайджан в течение веков остается уникальным местом, где мирно и спокойно сосуществовали различные веры.

"Исламская религия, неизменно призывающая человечество к миру, гуманизму и братству, исторически играла исключительную роль в сохранении этнокультурного разнообразия в нашем обществе, утверждении атмосферы толерантности, основанной на взаимном уважении и доверии, и национально-духовной солидарности"

– Ильхам Алиев

Глава государства обратил внимание на то, что месяц Рамазан ежегодно помогает упрочить единство народа, знаменуя торжество доброты и благородных поступков.

"В эти благословенные дни я присоединяюсь к вашим молитвам во имя спокойствия, процветания и прогресса нашего государства, с уважением чту память наших героических шехидов, отдавших жизнь за независимость и территориальную целостность Азербайджана"

– Ильхам Алиев

Президент еще раз обратился ко всем жителям страны и всем соотечественникам по всему миру с искренними поздравлениями, пожелав счастья семьям и изобилия домам.

"Да примет Аллах ваш пост и молитвы. С праздником Рамазан!"\

– Ильхам Алиев

