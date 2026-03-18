Армения и Турция оценят инвестиции для соединения энергосистем

Ереван и Анкара планируют провести совместное исследование для оценки стоимости объединения своих электросетей. Соответствующее заявление на брифинге сделал армянский министр территориального управления и инфраструктур Давид Худатян.

"Принято решение провести исследование, чтобы определить объем необходимых инвестиций. Мы готовы начать эту работу в ближайшее время и рассчитываем на аналогичный подход со стороны турецких партнеров"

- Давид Худатян

По словам главы ведомства, вопрос синхронизации сетей обсуждался с министром энергетики Турции Альпарсланом Байрактаром. 

Переговоры прошли 10 марта на парижском Саммите по ядерной энергетике. Ожидается, что этот шаг даст значительный экономический эффект и повысит надежность линий электропередачи обеих стран.

Худатян отдельно уточнил, что другие темы на этой встрече не поднимались.

Армянская сторона готова начать расчеты в ближайшее время и рассчитывает на аналогичный подход со стороны турецких партнеров, добавил министр.

Представители двух стран уже обсуждали возможность энергетического соединения в июне 2025 года. Кроме того, в феврале текущего года Давид Худатян отмечал, что республика рассматривает варианты подключения энергосистем не только с Турцией, но и с Азербайджаном.

