Иран объявил о 65-й волне атак на Израиль и США

В Иране подтвердили начало новых ударов по Израилю и объектам США. Они наносятся по нефтеперерабатывающим заводам и военным базам.

Иран начал 65-ю серию волну атак на Израиль и объекты Соединенных Штатов. Об этом рассказали в Корпусе стражей исламской революции (КСИР) Исламской Республики.

В заявлении сказано, что удары наносятся беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) и беспилотниками. К настоящему времени атакованы нефтеперерабатывающие заводы в Израиле и военные базы США в трех странах Ближнего Востока.

"Нефтеперерабатывающие заводы в Хайфе и Ашдоде, одни из крупнейших объектов нефтепереработки сионистского режима, а также ряд военных баз режима в этом районе были поражены управляемыми ракетами в ходе 65-го этапа операции "Правдивое обещание - 4"

– КСИР

Как отмечается, иранские ракеты поразили цели на базе в Саудовской Аравии, главном пункте заправки истребителей F-16 и F-35 и разведывательных самолетов США с радарами AWACS, на базе в Бахрейне - командном пункте, центре обработки данных и боевого управления террористической армии США, а также на базе в ОАЭ.