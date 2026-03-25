Нефтяной танкер попал под удар у берегов Турции

Танкер с нефтью оказался под ударом в море у турецкого побережья. Предположительно его атаковал безэкипажный катер.

Управляемый турецкой компанией нефтяной танкер получил повреждения у берегов Турции, изначально о ЧП сообщили СМИ, затем информацию подтвердили турецкие власти.

По данным NTV инцидент случился на расстоянии 15 миль от пролива Босфор с танкером компании ALTURA, который вез 140 тыс т нефти. В составе экипажа было 27 человек, все с турецким гражданством.

В результате удара был нанесен ущерб мостику и машинному отделению. Пострадавших среди членов экипажа нет.

Глава Минтранса Турции Абдулькадир Уралоглу заявил, что ЧП могло случиться из-за удара, нанесенного безэкипажным катером.

Что касается самого танкера, то, как следует из данных на порталах отслеживания морских судов, он ходит под флагом Сьерра-Леоне. К Турции судно приплыло из Новороссийска.