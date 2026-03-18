Вестник Кавказа

Почти две сотни работавших на США и Израиль агентов арестованы в Иране

Иран на границе с Азербайджаном
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Иран сообщил об аресте агентов, передававших различные данные США и Израилю. В общей сложности арестованы чуть менее 180 человек.

В Иране арестовали 178 человек, которые работали на Соединенные Штаты и Израиль. Об этом пишут иранские средства массовой информации.

В Корпусе стражей исламской революции (КСИР) отметили, что арестованные передавали американской и израильской разведке фотографии и данные о местонахождении центров Красного Полумесяца и контрольно-пропускных пунктов, чтобы те могли нанести по этим объектам удары.

Кроме того, сообщается об аресте нескольких иностранных граждан, у которых были найдены оружие, устройства для определения местоположения, специализированные средства связи и иностранная валюта.

