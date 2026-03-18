США не будут вводить войска в Иран – Трамп

Американский президент Дональд Трамп заявил о том, что Соединенные Штаты пока что не планируют направлять войска на территорию Ирана.

Однако, отметил он, если бы он захотел это сделать, но не стал бы сообщать широкой общественности.

"Нет, я никуда не направляю войска. Если бы я это делал, я бы точно вам не сказал, но я не направляю войска"

– Дональд Трамп

Напомним, ранее СМИ сообщили о том, что в Тегеране ожидают длительной протяженности военной операции США и Израиля против Ирана.