Египет сократит часы работы магазинов и ресторанов ради экономии электричества

В Египте на месяц введут ограничения на время работы ресторанов и магазинов. Мера, которую реализуют в апреле, нацелена на экономию электроэнергии.

В рамках экономии электроэнергии правительство Египта объявило о ряде мер, включающих ограничение часов работы магазинов и ресторанов, следует из заявления премьер-министра страны Мостафы Мадбули, передают египетские СМИ.

С 28 марта на месяц в Египте вводятся меры, направленные на снижение потребления электричества. Так, с воскресенья по четверг кафе, рестораны и магазины будут работать только до 21:00, по пятница и субботам – до 22:00.

Также в стране рекомендовано сократить время работы уличного освещения и рекламных щитов. С 20 марта госучреждения будут работать до 18:00, а часть госслужащих перейдет на удаленную работу.

По словам Мадбули, ситуация в стране "требует решительных действий" для экономии электроэнергии. За последнее время на фоне иранской войны расходы Египта на импортный газ увеличились примерно втрое.

