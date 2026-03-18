Генсек ООН призвал прекратить войну и деблокировать Ормузский пролив

Антониу Гутерриш призвал США и Израиль положить конец войне и открыть Ормузский пролив на фоне потерь для мировой экономики.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступил с заявлением, в котором призвал США и Израиль прекратить боевые действия против Ирана. Он также призвал Тегеран воздержаться от ударов по соседним странам. 

"Настало время положить конец этой войне, которая рискует полностью выйти из-под контроля"

– Антониу Гутерриш

Генсек организации также призвал деблокировать Ормузский пролив, отметив, что перекрытие пролива наносит ущерб мировой экономике. 

Ранее в ООН сообщили, что кризис на Ближнем Востоке может стать причиной голода для 45 млн человек.

