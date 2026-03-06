В Грузии появился новый перевозчик OneClick Airways

Лоукостер OneClick Airways вышел на авиационный рынок Грузии. Компания появилась осенью и готовится к запуску регулярных рейсов.

Перевозчик может выполнять как пассажирские, так и грузовые рейсы, следует из данных на сайте Агентства гражданской авиации Грузии.

Компания, позиционирующая себя как лоукостер, появилась полгода назад - в октябре прошлого года, сейчас она занимается чартерными перевозками в сотрудничестве с туроператорами, в планах запуск регулярных рейсов.

"Модель бюджетной авиакомпании позволяет предлагать клиентам конкурентоспособные и доступные тарифы, при этом давая самой авиакомпании возможность постепенно расширять свою деятельность и выводить на рынок новые направления"

– авиакомпания

Помимо чартерных, компания также выполняет спецрейсы: она участвовала в вывозе граждан Грузии из Дубая и Таиланда в начале марта.

На авиакомпанию зарегистрирован один самолет, Boeing 737-81B.