В Грузии появился новый перевозчик OneClick Airways

Новая авиакомпания OneClick Airways вышла на авиарынок Грузии.
Перевозчик может выполнять как пассажирские, так и грузовые рейсы, следует из данных на сайте Агентства гражданской авиации Грузии.
Компания, позиционирующая себя как лоукостер, появилась полгода назад - в октябре прошлого года, сейчас она занимается чартерными перевозками в сотрудничестве с туроператорами, в планах запуск регулярных рейсов.
"Модель бюджетной авиакомпании позволяет предлагать клиентам конкурентоспособные и доступные тарифы, при этом давая самой авиакомпании возможность постепенно расширять свою деятельность и выводить на рынок новые направления"
– авиакомпания
Помимо чартерных, компания также выполняет спецрейсы: она участвовала в вывозе граждан Грузии из Дубая и Таиланда в начале марта.
На авиакомпанию зарегистрирован один самолет, Boeing 737-81B.