Росавиация: полеты над Израилем и Ираном приостановлены до 27 марта

Российским авиакомпания рекомендовано до 27 марта включительно не пользоваться небом Израиля и Ирана при выполнении международных рейсов.

Росавиация приняла решение о продлении действующей рекомендации по приостановке полетов в Иран и Израиль, а также через их воздушное пространство.

"Полеты российских эксплуатантов воздушного транспорта в эти страны, использование их воздушного пространства для транзитных полетов приостановлено до 23:59 мск 27 марта 2026 года"

– Росавиация

Российские перевозчики могут выполнять рейсы в страны Персидского залива с использованием обходных маршрутов.

Военная операция США и Израиля против Ирана стартовала 28 февраля, в связи с чем несколько государств Ближнего Востока закрыли воздушное пространство, а авиакомпании приостановили полеты.

