В Израиле заявили о непричастности к удару по АЭС "Бушер"

В израильской армии не подтвердили информацию об участии ЦАХАЛ в атаке на АЭС "Бушер" в Иране.

"ВВС ЦАХАЛ не проводили ударов по целям в указанный отрезок времени в районе периметра АЭС"

– источник в ЦАХАЛ 

Отметим, что удары по объекту были нанесены 17 марта. В "Росатоме", который занимается строительством дополнительного энергоблока станции, заявили, что попадание пришлось на здание метрологической службы, которое находится на промышленной площадке станции. В результате удара никто не пострадал, передает РИА Новости.

