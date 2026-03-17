В Израиле заявили о непричастности к удару по АЭС "Бушер"

В Израиле заявили о непричастности ЦАХАЛ к ударам по иранской АЭС "Бушер" 17 марта.

"ВВС ЦАХАЛ не проводили ударов по целям в указанный отрезок времени в районе периметра АЭС"

– источник в ЦАХАЛ

Отметим, что удары по объекту были нанесены 17 марта. В "Росатоме", который занимается строительством дополнительного энергоблока станции, заявили, что попадание пришлось на здание метрологической службы, которое находится на промышленной площадке станции. В результате удара никто не пострадал, передает РИА Новости.