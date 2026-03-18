Страны ЕС и Япония готовы обеспечивать безопасность в Ормузском проливе

Создавать безопасные условия для судов в Ормузском проливе намерены Великобритания, Франция, Германия, Италия, Нидерланды и Япония, совместное заявление шести страны распространил Лондон.
"Выражаем нашу готовность внести свой вклад в усилия по обеспечению безопасного прохода через (Ормузский) пролив"
– заявление
Отмечается, что вмешательство в международное судоходство и создание помех глобальным цепочкам поставок энергии угрожает "международному миру и безопасности".
"В этой связи мы призываем к немедленному введению всеобъемлющего моратория на нападения на гражданскую инфраструктуру, включая нефтегазовые объекты"
– заявление
Движение судов через Ормуз было практически остановлено с начала военной операции США и Израиля против Ирана. Через узкий пролив на международный рынок поступает около трети всей нефти.