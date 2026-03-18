Иран больше не в состоянии обогащать уран и делать ракеты – Израиль

Иран больше не может обогащать уран и заниматься производством баллистических ракет. Такое заявление сделал на пресс-конференции 19 марта премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

"У Ирана нет возможности обогащать уран или производить баллистические ракеты"

– Биньямин Нетаньяху

Он также в очередной раз назвал цели военной операции против Ирана. По словам Нетаньяху, одна из них заключается в том, чтобы народ Исламской Республики мог взять свою судьбу в свои руки.

Напомним, с конца февраля США и Израиля наносят удары по объектам, которые находятся на территории Ирана. В ответ Исламская Республика атакует израильскую территорию и объекты США в странах Ближнего Востока.