РФ призвала США и Израиль остановить операцию против Ирана

МИД РФ обратился к США и Израилю с призывом прекратить удары по Ирану. В ведомстве подчеркнули, что это будет первым шагом на пути к урегулированию конфликта.

Соединенные Штаты и Израиль должны отказаться от продолжения операции против Ирана. Об этом сказано в заявлении, размещенном 19 марта на сайте МИД России.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что это необходимо для урегулирования конфликта вокруг Исламской Республики.

"Первым шагом на этом пути (на пути урегулирования конфликта – прим. ред.) должен стать незамедлительный отказ США и Израиля от продолжения своей военной авантюры"

– МИД РФ

Напомним, с конца прошлого месяца США и Израиля атакуют объекты, расположенные на территории Ирана. В ответ Исламская Республика наносят удары по израильской территории и объектам США в странах Ближнего Востока.