В Северной Осетии объявили о праздновании Ураза-байрам

В Северной Осетии объявили о праздновании Ураза-байрам
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
20 марта в Северной Осетии отметят Ураза-байрам. Власти республики распорядились обеспечить безопасность в местах проведения праздничных мероприятий.

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло объявил о праздновании в республике Ураза-байрам 20 марта. Об этом сообщается в указе главы региона. 

"20 марта в Северной Осетии объявлен днем празднования Ураза-байрам. Соответствующий указ подписал глава РСО - Алания Сергей Меняйло"

– пресс-служба главы региона 

В рамках распоряжения властей работники в течение дня смогут посетить мечети, а также поучаствовать в праздничных активностях после подачи личных заявлений. Распоряжения даны как местным властям, так и главам предприятий. Местным властям также поручено обеспечить порядок и безопасность в местах проведения массовых мероприятий.

