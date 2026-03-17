В Северной Осетии объявили о праздновании Ураза-байрам

20 марта в Северной Осетии отметят Ураза-байрам. Власти республики распорядились обеспечить безопасность в местах проведения праздничных мероприятий.
"20 марта в Северной Осетии объявлен днем празднования Ураза-байрам. Соответствующий указ подписал глава РСО - Алания Сергей Меняйло"
– пресс-служба главы региона
В рамках распоряжения властей работники в течение дня смогут посетить мечети, а также поучаствовать в праздничных активностях после подачи личных заявлений. Распоряжения даны как местным властям, так и главам предприятий. Местным властям также поручено обеспечить порядок и безопасность в местах проведения массовых мероприятий.