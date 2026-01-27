Чиновник Минстроя заподозрен в особо крупном мошенничестве в Дагестане

Уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере расследуется в Дагестане – основные подозреваемые в преступлении задержаны.

Сотрудник Минстроя Дагестана и работники подрядной организации задержаны по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере, которое было совершено при выполнении государственного контракта, такое сообщение распространило республиканское управление Следственного комитета.

"Возбуждены уголовные дела в отношении главного специалиста министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан, представителей подрядной организации, должностных лиц государственного автономного учреждения Республики Дагестан "Дирекция по реализации инфраструктурных программ в Республике Дагестан", а также иных лиц"

– СУ СКР по Дагестане

В ведомстве уточнили, что состоялись обыски, фигуранты дела задержаны, мера пресечения для них пока не выбрана.

Как установило следствия, чиновник из Минстроя вписал заведомо ложную информацию в заключение, в котором говорилось о соответствии выполненных работ требованиям проекта. Подрядчик, вступив в сговор с чиновниками из Дирекции по реализации инфраструктурных программ, проигнорировал необходимость восстановить асфальт во время реконструкции внутригородских сетей в Хасавюрте. При этом он оформил подложные акты приемки, в результате чего было похищено из бюджета свыше 100 млн рублей.