Турция вошла в число популярных направлений отдыха у россиян весной

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Портал OneTwoTrip представил список наиболее популярных направлений для отдыха россиян за границей весной. В список вошли Турция, Италия и Таиланд.

Турция, Италия и Таиланд вошли в число наиболее популярных заграничных направлений для отдыха у россиян весной. 

По данным портала OneTwoTrip, на долю зарубежных бронирований приходится около 60% заявок, это на 9% выше показателей 2025 года. На долю внутреннего туризма приходится 40% бронирований. 

"Большинство путешественников на данный момент планируют весной поездки в Италию: на страну приходится 10,5% от всех отельных заказов за границей. На втором месте по популярности Турция, где будут отдыхать 9,4% россиян, а замыкает тройку Таиланд с долей 8,9%"

– OneTwoTrip

По информации сервиса, популярностью у россиян также пользуется дальневосточное направление. Более 15% бронирований связаны с Японией и Китаем. 

Самое популярное направление для внутреннего туризма – Москва. На долю российской столицы приходится 16,5% бронирований внутри страны.

