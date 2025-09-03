Кубанское растительное масло охотно покупают Иран, Турция и Индия

Краснодарский край в минувшем 2025 году довел экспорт подсолнечного масла до 1,3 миллиона тонн, в больших количествах его покупают Иран, Турция, Индия и Сирия.

В минувшем 2025 году один из крупнейших сельскохозяйственных регионов РФ Краснодарский край экспортировал через свои порты 252 тыс т подсолнечного масла в Иран, сообщили в Новороссийском филиале Федерального центра оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса (ФГБУ "ЦОК АПК").

"Значительный рост отмечен и на сирийском направлении. Отгрузки в эту страну достигли 12,97 тыс т, что в три раза превышает показатель предшествующего года"

- "ЦОК АПК"

Еще недавно, в 2024 году объем экспорта растительного масла в Иран через порты региона не превышал 33 тыс т, сейчас этот показатель вырос в 7,6 раза, отметили в филиале, передает "Интерфакс".

Гарантия повышенного спроса – это, в первую очередь, качество, поэтому отобранные образцы проходят тщательное исследование в соответствии с техрегламентами стран-импортеров, после чего специалистами Новороссийского филиала ФГБУ обеспечивается лабораторное сопровождение его экспортных поставок.

Всего за минувший год из морских портов Краснодарского края в минувшем году было экспортировано 1,3 млн т подсолнечного масла, а его крупнейшими покупателями стали Турция, Индия и Иран.