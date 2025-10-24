Вестник Кавказа

За шпионаж в пользу Ирана арестовали шестерых человек в Турции

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Операцию по задержанию подозреваемых в шпионаже в пользу Ирана организовали в Турции. Она была проведена в Стамбуле.

В Турции арестованы шесть человек, которых подозревают в шпионаже в пользу Ирана. Об этом пишут турецкие средства массовой информации.

Все шестеро были задержаны Национальной разведывательной организацией Турции (MIT) в ходе операции, проведенной в Стамбуле.

Согласно сообщению, задержанные получали сведения, содержащие государственную тайну, а затем передавали ее иранской стороне.

В частности, под стражу заключены владельцы военно-промышленной компании и один гражданин Ирана.

