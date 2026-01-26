Эр-Рияд заверил Тегеран: ударов по Ирану с территории королевства не будет

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман провел телефонный разговор с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, в котором сообщил, что что Эр-Рияд не допустит использования своей территории для военной агрессии в отношении Тегерана, информирует МИД Саудовской Аравии.
Бен Салман "подтвердил в ходе разговора позицию королевства в отношении уважения суверенитета Исламской Республики Иран и что королевство не допустит использования своего воздушного пространства или своей территории для каких-либо военных действий против Ирана", поделились в ведомстве.
Иранский президент в ходе беседы отметил, что Тегеран приветствуют любой мирный процесс.
"Иран всегда был и готов приветствовать любой процесс, ведущий к миру, спокойствию и предотвращению конфликтов и войн в рамках международного права при полном сохранении и уважении прав нации и страны"
– Пезешкиан
Наследный принц указал на неприемлемость любой агрессии или угрозы в отношении Тегеран, он также сообщил, что Саудовская Аравия готова к любому сотрудничеству с Ираном для установления в регионе прочного мира.