Эр-Рияд заверил Тегеран: ударов по Ирану с территории королевства не будет

Саудовская Аравия заверила Иран, что не допустит нанесения ударов по ИРИ со своей территории, об этом сообщил наследный принц королевства иранскому президенту.

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман провел телефонный разговор с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, в котором сообщил, что что Эр-Рияд не допустит использования своей территории для военной агрессии в отношении Тегерана, информирует МИД Саудовской Аравии.

Бен Салман "подтвердил в ходе разговора позицию королевства в отношении уважения суверенитета Исламской Республики Иран и что королевство не допустит использования своего воздушного пространства или своей территории для каких-либо военных действий против Ирана", поделились в ведомстве.

Иранский президент в ходе беседы отметил, что Тегеран приветствуют любой мирный процесс.

"Иран всегда был и готов приветствовать любой процесс, ведущий к миру, спокойствию и предотвращению конфликтов и войн в рамках международного права при полном сохранении и уважении прав нации и страны"

– Пезешкиан

Наследный принц указал на неприемлемость любой агрессии или угрозы в отношении Тегеран, он также сообщил, что Саудовская Аравия готова к любому сотрудничеству с Ираном для установления в регионе прочного мира.