Узатом опроверг перенос сроков строительства АЭС

Старт строительства атомной электростанции малой мощности не переносится в Узбекистане – власти опровергли сообщения СМИ.

Процесс создания атомной электростанции в Узбекистане начнется в заранее согласованные сроки, вопреки распространенным СМИ сообщениям о переносе, рассказали в пресс-службе Агентства по атомной энергетике Узбекистана (Узатом).

Ранее сегодня в СМИ была опубликована информация о переносе с марта на декабрь текущего года первых бетонных работ на АЭС малой мощности. В Узатоме пояснили, что публикация состоялась после появления на сайте regulator.uz проекта документа.

"Хотим особо отметить: ранее объявленные ориентиры остаются в силе, и о каком-либо переносе сроков речи не идет"

– Узатом

В ведомстве пояснили, что дата, внесенная в проект, отражает консервативный сценарий, в рамках которого все этапы подготовки и лицензирования предполагается окончить именно к этому сроку. В агентстве добавили, что все необходимые процедуры реализуются четко и при строгом соблюдении национального законодательства и мировых стандартов безопасности.

В сообщении также говорится, что первые бетонные работы являются знаковым событием при воплощении проекта в жизнь, так что они будут широко освещены.

В то же время, в Узатоме указали, что целиком осознают всю ответственность и начнут выполнять их только когда будут получены все необходимые разрешения.