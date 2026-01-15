Вестник Кавказа

Турпоток в Саудовскую Аравию из России может резко вырасти в 2026 году

Карта Саудовской Аравии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Глава АТОР предсказала рост потока российских туристов в Саудовскую Аравию в этом году. Направление может стать популярнее на фоне отмены виз и появления новых рейсов.

Турпоток между Россией и Саудовской Аравией в этом году может показать значительный рост, считает глава Ассоциации туроператоров (АТОР) Майя Ломидзе.

По ее мнению, Саудовская Аравия может повторить судьбу Вьетнама, куда на фоне запуска новых рейсов, турпоток из России вырос на 200%.

"Мы ожидаем, что в этом году похожая судьба может ждать Саудовскую Аравию, потому что открываются дополнительные прямые рейсы, заработает безвизовый режим. Есть невероятный интерес к этой стране"

– Майя Ломидзе

Сейчас попасть в города Саудовской Аравии можно только из российской столицы, в планах запуск рейсов из Санкт-Петербурга, Сочи, Казани.

Еще одно направление, которое может столкнуться с высоким спросом со стороны россиян – Малайзия, добавила Ломидзе в интервью РИА Новости.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
655 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.