Турпоток в Саудовскую Аравию из России может резко вырасти в 2026 году

Глава АТОР предсказала рост потока российских туристов в Саудовскую Аравию в этом году. Направление может стать популярнее на фоне отмены виз и появления новых рейсов.

Турпоток между Россией и Саудовской Аравией в этом году может показать значительный рост, считает глава Ассоциации туроператоров (АТОР) Майя Ломидзе.

По ее мнению, Саудовская Аравия может повторить судьбу Вьетнама, куда на фоне запуска новых рейсов, турпоток из России вырос на 200%.

"Мы ожидаем, что в этом году похожая судьба может ждать Саудовскую Аравию, потому что открываются дополнительные прямые рейсы, заработает безвизовый режим. Есть невероятный интерес к этой стране"

– Майя Ломидзе

Сейчас попасть в города Саудовской Аравии можно только из российской столицы, в планах запуск рейсов из Санкт-Петербурга, Сочи, Казани.

Еще одно направление, которое может столкнуться с высоким спросом со стороны россиян – Малайзия, добавила Ломидзе в интервью РИА Новости.